Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Başmakçı'da mezuniyet töreni yapıldı

        Başmakçı ilçesinde Şehit Hakan Köroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başmakçı'da mezuniyet töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başmakçı ilçesinde Şehit Hakan Köroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

        Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, okul bahçesindeki mezuniyet töreninde, "Bugün burada sadece bir okuldan mezun olmuyorsunuz, aynı zamanda hayat yolculuğunuzda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Sizlerden beklentimiz, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmanızdır." ifadesini kullandı.

        Öğrenciler, törende çeşitli gösteriler sundu. Törenin sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Afyon sucuğu ve pastırmasına Avrupa yolu açıldı
        Afyon sucuğu ve pastırmasına Avrupa yolu açıldı
        Afyonkarahisar'da akbabalar foto kapanla görüntülendi
        Afyonkarahisar'da akbabalar foto kapanla görüntülendi
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı