Başmakçı'da mezuniyet töreni yapıldı

Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, okul bahçesindeki mezuniyet töreninde, "Bugün burada sadece bir okuldan mezun olmuyorsunuz, aynı zamanda hayat yolculuğunuzda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Sizlerden beklentimiz, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmanızdır." ifadesini kullandı.

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