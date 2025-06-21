Çay'dan kısa kısa

Arslan, programda, "Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, emekli olan üyelerimize bundan sonraki hayatlarında aileleriyle mutlu bir yaşam diliyorum."ifadesini kullandı.

Çay'da Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği tarafından birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

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