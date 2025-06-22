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        Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:48 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:48
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        Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        A.Ü. yönetimindeki 20 LP 791 plakalı otomobil, Başmakçı Dinar yolunda A.Ö. idaresindeki 03 FA 612 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki E.Y. hayatını kaybetti, sürücü ile B.S, S.T. ve A.E. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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