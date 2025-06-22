Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
A.Ü. yönetimindeki 20 LP 791 plakalı otomobil, Başmakçı Dinar yolunda A.Ö. idaresindeki 03 FA 612 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki E.Y. hayatını kaybetti, sürücü ile B.S, S.T. ve A.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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