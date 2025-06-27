Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Böbrek hastası 51 yıllık eşi için üç katlı binanın dışına asansör yaptırdı

        CANAN TÜKELAY / KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yürüteçle hareket edebilen 67 yaşındaki kadın, eşinin üç katlı binanın dışına yaptırdığı asansör sayesinde evine rahat girip çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böbrek hastası 51 yıllık eşi için üç katlı binanın dışına asansör yaptırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CANAN TÜKELAY / KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yürüteçle hareket edebilen 67 yaşındaki kadın, eşinin üç katlı binanın dışına yaptırdığı asansör sayesinde evine rahat girip çıkıyor.

        Osman (75) ile Elif Doğan (67) çifti, 51 yıl önce ailelerinin onayıyla görücü usulü evlendi. Çift altı kızını evlendirince altı otopark olarak kullanılan 3 katlı binanın ikinci katında baş başa yaşamaya başladı.

        Elif Doğan dizlerindeki rahatsızlık, kalp ve böbrek hastalığı nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

        Osman Doğan, yürüteçle hareket edebilen eşinin eve girip çıkmakta zorlanması üzerine binanın dışına balkonlara kadar ulaşan asansör yaptırdı.

        - "Eşimin mutlu olması bana yetiyor"

        Osman Doğan, AA muhabirine, böbrek hastası eşinin diyaliz tedavisi için haftanın üç günü evden çıkmak zorunda olduğunu söyledi.

        Dizlerinden de rahatsız olan eşinin 110 kilodan 83'e kadar düşmesine rağmen desteksiz yürüyemediğini anlatan Doğan, "Yürüyemeyince sandalyeyle indirip, çıkarıyorduk. Bu durum başta eşim olmak üzere herkes için zor olmaya başladı. Biz de araştırma yaptık." dedi.

        Doğan, bir ustayla görüşüp, evin dış cephesine asansör kurdurmaya karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Eşim ilk asansöre bindiğinde korkmadığını söyledi. Damatlarım da indirip çıkarmaya çok yardımcı oluyordu. Şimdi çok iyi oldu. Eşimin mutlu olması bana yetiyor. Çok seviyorum eşimi. Onun inip çıkarken acı çekmemesi için yaptırdım. Eşimin gözünün içi gülsün diye her şeyi yaparım. Asansörü görüp gelenler, 'Biz de yaptıracağız.' diyor."

        Elif Doğan ise hem diyaliz hem de kalp hastası olduğu için dizinden ameliyatın riskli bulunduğunu vurgulayarak, "Merdiven çıkamıyorum. Diyalize gidip gelince zor oluyordu. Eşimden ve çocuklarımdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da tedbiren canlı hayvan pazarları kapatıldı
        Afyonkarahisar'da tedbiren canlı hayvan pazarları kapatıldı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü
        Afyonkarahisar'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 26 yaralı (2)
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 26 yaralı (2)
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 9 yaralı
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 9 yaralı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 24 kiş...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 24 kiş...