Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
O.A. (24) idaresindeki 34 HYZ 063 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki İ.A, K.A. ve R.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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