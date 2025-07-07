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        Afyonkarahisar'da aşure ikramında bulunuldu

        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:39
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        Afyonkarahisar'da aşure ikramında bulunuldu
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        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

        Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binası önünde düzenlenen programda, muharrem ayı dolayısıyla aşure programı gerçekleştirildi ve vefat eden dernek üyeleri için Yasin-i Şerif okundu.

        Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Muharrem ayımız mübarek olsun. Birlik ve beraberliğimiz de her zaman daim olsun. Aşure programlarımıza katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

        Programa, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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