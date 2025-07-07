Afyonkarahisar'da Türkiye-Çin ilişkileri ve Ticaret Fırsatları İş Forumu düzenlendi

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Türkiye ile Çin arasındaki ticari işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yeni bir teknoloji devrimi ve sanayi değişiminden doğan fırsatları değerlendirip daha geniş çapta yenilik ve yaratıcılık kaynaklarını seferber etmeli, ekonomiyi büyütmek için yeni 'mavi okyanus' oluşturmalıyız." dedi.

Bir termal otelde Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Çin ilişkileri ve Ticaret Fırsatları İş Forumu'nda konuşan Ciang,

Çin ve Türkiye ilişkilerinin yüksek kaliteli gelişimi ile güçlü ticaret işbirliğine dayandığını dile getirdi.

Çin'in, Türkiye'nin Asya'daki en büyük ve dünyadaki ikinci en büyük ticaret ortağı haline geldiğini belirten Ciang, "Bugün itibarıyla Türkiye'de 1000'den fazla Çinli şirket faaliyette bulunmakta, Çin'in Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım hacmi 3 milyar 100 milyon doları geçmiş bulunmaktadır. Türkiye'de imzalanan müteahhitlik sözleşmelerinin toplam tutarı 33 milyar 140 milyon dolara ulaşmıştır." diye konuştu.

Birkaç gün önce Çin Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında karşılıklı yerel para birimi takas anlaşmasının yenilenmesiyle iki ülkenin finansal işbirliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini vurgulayan Ciang, şunları kaydetti: "Çin, küresel ekonomik büyümeye yaptığı katkılar ve üstlendiği öncülük rolü ile daha da ön plana çıkarken, Türkiye, bölgesinin ekonomik ve ticari merkezi ve sanayi dönüşümünün önemli bir lokomotifi olarak daha önemli bir rol oynamaktadır. Halihazırda, küresel ekonomik düzende köklü değişiklikler yaşanırken, tek taraflılık yükselmekte, bazı ülkeler inatla zorbalık yapmakta ve dünya ekonomisini yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Çalkantılı bir dünya karşısında, Çin her zaman insanlığın ilerlemesinden yana yer almıştır. Çin ekonomisi, olumlu gelişim eğilimini korumaktadır. Çin-Türkiye işbirliklerinin daha büyük başarılara imza atması, her iki ülkenin iş dünyasının karşılıklı adımları atıp iki ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesine yaptığı katkılardan ayrı düşmez. Yeni bir teknoloji devrimi ve sanayi değişiminden doğan fırsatları değerlendirip daha geniş çapta yenilik ve yaratıcılık kaynaklarını seferber etmeli, ekonomiyi büyütmek için yeni 'mavi okyanus' oluşturmalıyız."