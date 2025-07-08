Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte, nitelikli yağma, tefecilik, uyuşturucu satışı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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