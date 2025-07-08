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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:32
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte, nitelikli yağma, tefecilik, uyuşturucu satışı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, iki ayrı operasyonda kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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