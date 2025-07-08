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        Afyonkarahisar'da 6 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 332 paket nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:49
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        Afyonkarahisar'da 6 bin makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 332 paket nargile tütünü ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kent merkezinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

        Ekipler, aramalarda 6 bin doldurulmuş makaron ile 332 paket nargile tütünü ele geçirdi.

        Operasyonda bir şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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