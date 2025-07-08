Afyonkarahisar'da 6 bin makaron ele geçirildi

Ekipler, aramalarda 6 bin doldurulmuş makaron ile 332 paket nargile tütünü ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kent merkezinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

Afyonkarahisar'da 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 332 paket nargile tütünü ele geçirildi.

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