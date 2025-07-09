Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Aytekin'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olduğu ve evlilik izninde bulunduğu öğrenildi.

İleri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Aytekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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