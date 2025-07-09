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        Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 üsteğmen öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:17
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        Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 üsteğmen öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı.

        Ömer Faruk Aytekin, (31) idaresindeki 79 EB 425 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında H.E'nin (78) kullandığı 32 YU 155 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Özlem Aytekin, traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç., (48) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İleri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Aytekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özlem Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Aytekin'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olduğu ve evlilik izninde bulunduğu öğrenildi.

        Kazaya karışan otomobilin arka camındaki "Özlem-Ömer sonsuza kadar" yazısı dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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