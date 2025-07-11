Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Kentte, 8 Temmuz'da nitelikli yağma, tefecilik, uyuşturucu satışı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 17'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartlı olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakıldı.

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