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        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:09 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:09
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        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        E.B. (22) idaresindeki 34 KGH 143 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bariyere çarptı.

        Yaklaşık 32 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü E.B. ile aracın arkasında bulunan A.U.Ç. (21) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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