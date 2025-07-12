Afyonkarahisar'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.