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        Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi

        Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:51
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        Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
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        Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi tamamlandı.

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Hastanede, orman yangınıyla ilgili tedavisi süren kimse kalmadı.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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