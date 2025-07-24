Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

Hastanede, orman yangınıyla ilgili tedavisi süren kimse kalmadı.

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