Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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