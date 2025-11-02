Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Eroğlu, Sandıklı AK Parti teşkilatını ziyaret etti

        Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:06
        ​​​​​​​​​​​​​​Ziyarette Belediye Başkan Vekili Ali Osman Altaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, ilçe Başkanı Murat Erkalan ile AK Parti ilçe yönetimi ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

        Eroğlu, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve başarı dileklerini iletti.

