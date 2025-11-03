Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da çocuklar derse "sıcak çorba"yla başlıyor

        Afyonkarahisar'da, "Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesillere" projesiyle çocuklara her sabah sıcak tarhana çorbası dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da çocuklar derse "sıcak çorba"yla başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da, "Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesillere" projesiyle çocuklara her sabah sıcak tarhana çorbası dağıtılıyor.

        Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan proje, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yeni hedeflerle ve genişletilmiş kapsamıyla tekrar hayata geçirildi.

        Soğuk kış aylarının kendini hissettirmesiyle öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen proje kapsamında hafta içi 4 gün merkeze bağlı köy ve beldedeki 89 öğrenciye, cuma günleri de il merkezindeki 5 okulda çorba dağıtılıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, yaptığı açıklamada, projenin geçen yıl Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın himayelerinde başladığını söyledi.

        Geçen köy okullarında başladığını dile getiren Sünnetci, "Halka o kadar genişledi ki 500 öğrenciyle yola çıktık şu anda ulaştığımız rakam hafta içi 4 gün köy ve beldelerin tamamında 22 bin 500 öğrenciye dağıtıyoruz." dedi.

        Organizasyonun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulayan Sünnetci, şöyle konuştu:

        "Çorba bizim kendi aşçılarımız tarafından üretiliyor. Tam buğdaylı ekmekler de meslek liselerinde yapılıyor. Bir içen bir daha istiyor. Her cuma kentte 5 okul olmak üzere dağıtım yapılıyor. Toplamda 24 bin öğrenciye her sabah çorba dağıtılıyor. Tüm giderler 'devlet ana' sıfatını alan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılanmakta. Bu yıl ki amacımız 17 ilçede kaymakamlıkların vereceği destekle inşallah tüm Afyonkarahisar'a 143 bin öğrenciye ulaşmak istiyoruz."

        Veli Özlem Karakaş da bazen çocuklara sabah erken saatte kahvaltı yaptıramadıklarını belirtti.

        Karakaş, "Afyonkarahisar'ın soğuk havasında sıcak bir çorba güzel oluyor. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür ederim." dedi.

        Ebru Karacak, "Tarhana çorbasını çocuklara sevdirebilmek çok güzel. Bu projenin devam etmesini isterim." diye konuştu.

        Esma Yıldırım, "Çorba dağıtımı çocuklar için güzel bir alışkanlık oluyor. Bazen çocuk iştahsız oluyor yemediği zamanlar oluyor. Burada arkadaşlarını görünce o da çorba içiyor." dedi.

        Öğrenci Ahmet Mahmut İde (10) tarhana çorbasını çok sevdiğini bazen sıraya iki defa girdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?

        Benzer Haberler

        Kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden giyim ve aksesuar ürünle...
        Kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden giyim ve aksesuar ürünle...
        Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kazada öldü
        Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kazada öldü
        Sandıklı'da huzur uygulaması yapıldı
        Sandıklı'da huzur uygulaması yapıldı
        Eroğlu, Sandıklı AK Parti teşkilatını ziyaret etti
        Eroğlu, Sandıklı AK Parti teşkilatını ziyaret etti
        Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren okul müdürünü öğrenciler çiçeklerle ka...
        Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren okul müdürünü öğrenciler çiçeklerle ka...
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı