        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 23:11 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:14
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı çalışmada 10 şüpheliden 2'sinin tutuklu olduğu belirledi.

        Afyonkarahisar, Tunceli, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Tutuklu 2 şüphelinin de ifadesine başvuruldu.

        Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

