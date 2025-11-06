Afyonkarahisar merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmada 10 şüpheliden 2'sinin tutuklu olduğu belirledi.
Afyonkarahisar, Tunceli, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Tutuklu 2 şüphelinin de ifadesine başvuruldu.
Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
