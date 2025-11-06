Afyonkarahisar merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar, Tunceli, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Tutuklu 2 şüphelinin de ifadesine başvuruldu.

Ekipler, yaptığı çalışmada 10 şüpheliden 2'sinin tutuklu olduğu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.