        Afyonkarahisar'da 91 bin 400 makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 91 bin 400 makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 91 bin 400 makaron ve 4 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:52 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:52
        Afyonkarahisar'da 91 bin 400 makaron ele geçirildi
        Polis ekipleri, kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüphelinin adresi ile aracında arama yaptı.

        Aramada, 91 bin 400 makaron, 4 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

