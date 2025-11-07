Afyonkarahisar'da 91 bin 400 makaron ele geçirildi

Aramada, 91 bin 400 makaron, 4 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüphelinin adresi ile aracında arama yaptı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 91 bin 400 makaron ve 4 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.