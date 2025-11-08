Afyonkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aydınlatma direği ve ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
M.Ç. (35) idaresindeki 27 KN 723 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.B, (52) Y.B. (44) ve Ö.A.B. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
