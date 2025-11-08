Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aydınlatma direği ve ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:49
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aydınlatma direği ve ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        M.Ç. (35) idaresindeki 27 KN 723 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki A.B, (52) Y.B. (44) ve Ö.A.B. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

