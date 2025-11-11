Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Mevlevilik ve Sultan Divani Sergisi" açıldı

        Afyonkarahisar'da "Mevlevilik ve Sultan Divani Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Giriş: 11.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:51
        Afyonkarahisar'da "Mevlevilik ve Sultan Divani Sergisi" açıldı
        Afyonkarahisar'da "Mevlevilik ve Sultan Divani Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Müzesi'nde düzenlenen sergide, kentin Mevlevilik kültürünü yansıtan eserler ile bilgilendirme metinleri yer aldı.

        Müze Müdürü Mehmet Garipcin, sergiye ilişkin bilgi verdi.

        Semazen gösterisinin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Sergi açılışına, Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Sergi, 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.

