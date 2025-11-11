Afyonkarahisar'da "Mevlevilik ve Sultan Divani Sergisi" açıldı

Sergi açılışına, Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Müzesi'nde düzenlenen sergide, kentin Mevlevilik kültürünü yansıtan eserler ile bilgilendirme metinleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.