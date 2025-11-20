Afyonkarahisar'da otobüsle çarpışan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
M.C. (56) idaresindeki 03 LM 630 plakalı otomobil, Taşoluk Beldesi Kavşağı'nda M.K. (46) yönetimindeki 03 BL 403 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.C. ile araçtaki Y.C. (66), A.C. (62) ve Ü.C. (43) hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Y.C. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
