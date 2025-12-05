GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 18 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
O.G. idaresindeki 03 KR 055 plakalı öğrenci servis aracı, Erkmen Mahallesi Eski Belediye Kavşağı'nda M.G'nin kullandığı 09 ACB 16 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Servis aracının tarlaya girerek durabildiği kazada 18 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bolvadin ve Emirdağ'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
