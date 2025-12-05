Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 18 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 18 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        O.G. idaresindeki 03 KR 055 plakalı öğrenci servis aracı, Erkmen Mahallesi Eski Belediye Kavşağı'nda M.G'nin kullandığı 09 ACB 16 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Servis aracının tarlaya girerek durabildiği kazada 18 öğrenci yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Bolvadin ve Emirdağ'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?

        Benzer Haberler

        Polisten kumar operasyonu
        Polisten kumar operasyonu
        Uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 6 kişiye 270 bin lir...
        Afyonkarahisar'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 6 kişiye 270 bin lir...
        Öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yarala...
        Öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yarala...
        TIR, öğrenci servis minibüsüne çarptı; 20 yaralı
        TIR, öğrenci servis minibüsüne çarptı; 20 yaralı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı