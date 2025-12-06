Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı genç öldü

        Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 22:55 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:55
        Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı genç öldü
        Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Afyonkarahisar'dan Sülün Tren İstasyonu'na hareket eden lokomotif, Eşrefpaşa Mahallesi'nde raylardan karşıya geçmeye çalışan M.D'ye (16) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

