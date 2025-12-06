Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        06.12.2025 - 18:21
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        A.Y. (65) idaresindeki 42 K 3890 plakalı otomobil, Afyon Caddesi üzerinde A.Y'nin (59) kullandığı 20 TE 567 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki H.Y. (61), S.Y. (52), F.A. (39), B.A. (13) ile B.A. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

