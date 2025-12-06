Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        İki hastanın bacaklarından alınan kemik ve deri içeren dokular el ve ayağa nakledildi

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da iki hastanın, bacaklarından alınan kemik ve deri içeren dokular, birin ayağına, diğerinin de eline nakledilerek sağlıklı görünümüne kavuşmaları sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki hastanın bacaklarından alınan kemik ve deri içeren dokular el ve ayağa nakledildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da iki hastanın, bacaklarından alınan kemik ve deri içeren dokular, birin ayağına, diğerinin de eline nakledilerek sağlıklı görünümüne kavuşmaları sağlandı.

        Elinde 6 yıldır iyileşmeyen yarası bulunan Mustafa Ordu ile yaşadığı iş kazası sonrası ayağında kırıklar oluşan Kemal Türkkan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi'ne başvurdu.

        Doktor Öğretim Üyesi Arif Yılmaz ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatlarla iki hastanın bacaklarından kemik ile deri içeren dokuları alınarak birinin eline, diğerinin de ayağına nakledildi.

        Sağlıklarına kavuşan Ordu ve Türkkan, taburcu edildi.

        - "Kemik ve deri eksikliğine uygun mikrocerrahi ameliyatlar gerçekleştirdik"

        Yılmaz, AA muhabirine, hastaların vücutlarında hasar ve eksiklik bulunan dokularına uygun nakiller planladıklarını söyledi.

        İki hastaya da özel kemik ve deri eksikliğine uygun ameliyatlar gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Hastaların bacaklarından kemik ve deri içeren dokuları aldık. Aldığımız kemikli kısmı hastaların eksikliklerine göre şekillendirdik. Alınan damarlı dokular mikrocerrahiye uygun şekilde nakledilerek fonksiyonel iyileşme sağlandı. Nakli yapılan kemik ve deri dokularının, mikrocerrahi sonrasında nakledildikleri yerlerde canlılıklarını sürdürdüğü görüldü. Hastaların el ve ayağındaki doku eksiklerini tamamladık."

        Yılmaz, başarılı nakil sonrası mikroskopla Ordu ve Türkkan'ın el ve ayağına bakıldığında damarlardaki kan akışında problem görmediklerini dile getirdi.

        Ordu ile Türkkan da yaşadıkları sağlık probleminden kurtuldukları için mutlu olduklarını belirterek, kendilerini çok iyi hissettiklerini el ve ayak hareketlerinde sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı

        Benzer Haberler

        İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar Valiliğinden 27'si öğrenci 38 kişinin hafif yaralandığı iki...
        Afyonkarahisar Valiliğinden 27'si öğrenci 38 kişinin hafif yaralandığı iki...
        Afyonkarahisar'da 20 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
        Afyonkarahisar'da 20 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı,...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı,...