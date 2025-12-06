İki hastanın bacaklarından alınan kemik ve deri içeren dokular el ve ayağa nakledildi

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da iki hastanın, bacaklarından alınan kemik ve deri içeren dokular, birin ayağına, diğerinin de eline nakledilerek sağlıklı görünümüne kavuşmaları sağlandı.

Elinde 6 yıldır iyileşmeyen yarası bulunan Mustafa Ordu ile yaşadığı iş kazası sonrası ayağında kırıklar oluşan Kemal Türkkan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi'ne başvurdu.

Doktor Öğretim Üyesi Arif Yılmaz ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatlarla iki hastanın bacaklarından kemik ile deri içeren dokuları alınarak birinin eline, diğerinin de ayağına nakledildi.

Sağlıklarına kavuşan Ordu ve Türkkan, taburcu edildi.

- "Kemik ve deri eksikliğine uygun mikrocerrahi ameliyatlar gerçekleştirdik"

Yılmaz, AA muhabirine, hastaların vücutlarında hasar ve eksiklik bulunan dokularına uygun nakiller planladıklarını söyledi.

İki hastaya da özel kemik ve deri eksikliğine uygun ameliyatlar gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: