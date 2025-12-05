Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

        R.A. (59) idaresindeki 20 64 R yabancı plakalı tır, Emirdağ - Çifteler kara yolu Karacalar köyü kavşağında ışıkta bekleyen Ö.H'nin kullandığı 06 ELV 152 plakalı öğrenci servisi ile A.Ç. yönetimindeki 03 HM 938 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Kazada, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan 15'i hastaneye kaldırıldı, 5'inin ise sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı,...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı,...
        Polisten kumar operasyonu
        Polisten kumar operasyonu
        Uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 6 kişiye 270 bin lir...
        Afyonkarahisar'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 6 kişiye 270 bin lir...
        Öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yarala...
        Öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yarala...
        TIR, öğrenci servis minibüsüne çarptı; 20 yaralı
        TIR, öğrenci servis minibüsüne çarptı; 20 yaralı