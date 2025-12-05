GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da trafik kazasında 20 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.
R.A. (59) idaresindeki 20 64 R yabancı plakalı tır, Emirdağ - Çifteler kara yolu Karacalar köyü kavşağında ışıkta bekleyen Ö.H'nin kullandığı 06 ELV 152 plakalı öğrenci servisi ile A.Ç. yönetimindeki 03 HM 938 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 15'i hastaneye kaldırıldı, 5'inin ise sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapıldı.
