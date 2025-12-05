Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        05.12.2025 - 15:42
        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan otomobildeki M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

