Liseyi 70 yaşında bitiren emekli, üniversite sınavına hazırlanıyor

CANAN TÜKELAY - SADIK ÜRKMEZ - Afyonkarahisar'da ilerlemiş yaşına rağmen liseyi bitiren 70 yaşındaki emekli Sezai Aytekin, herkese örnek oluyor.

Cami Kebir Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Aytekin, İsviçre'den emekli olduktan sonra 20 yıl önce memleketine döndü.

İngilizce, Almanca ve Portekizce bilen Aytekin, kokartlı rehber olabilmek için liseyi bitirmeye karar verdi.

Açık öğretim lisesini bitirip diplomasını alan Aytekin, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

Aytekin, AA muhabirine, liseyi okurken biraz zorlandığını söyledi.

Sınavlara bir ay öncesinde yoğun çalıştığını anlatan Aytekin, "Gayret gösterdim. Bundan sonraki hedefim üniversite. Yabancı dil bölümünü seçeceğim. Şu anda zaten üç dil biliyorum. Çok zorlanmam diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Gece geç saatlere kadar ders çalışıyorum"

Aytekin, çevresindekilere örnek olduğunu belirterek, "Yerimde hiç durmam, sürekli gezerim. Gezmeyi de yeni şeyler öğrenmeyi de çok seviyorum. Öğrenim dönemimdeki ilk sınavlarda heyecan oluyordu hatta gece geç saatlere kadar ders çalışıyordum. 70 yaşında lise diploması aldığımı söyleyince herkes tebrik ediyor. Beni gören bazı kişiler, 'Biz de okumak istiyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.