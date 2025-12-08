Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Liseyi 70 yaşında bitiren emekli, üniversite sınavına hazırlanıyor

        CANAN TÜKELAY - SADIK ÜRKMEZ - Afyonkarahisar'da ilerlemiş yaşına rağmen liseyi bitiren 70 yaşındaki emekli Sezai Aytekin, herkese örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liseyi 70 yaşında bitiren emekli, üniversite sınavına hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - SADIK ÜRKMEZ - Afyonkarahisar'da ilerlemiş yaşına rağmen liseyi bitiren 70 yaşındaki emekli Sezai Aytekin, herkese örnek oluyor.

        Cami Kebir Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Aytekin, İsviçre'den emekli olduktan sonra 20 yıl önce memleketine döndü.

        İngilizce, Almanca ve Portekizce bilen Aytekin, kokartlı rehber olabilmek için liseyi bitirmeye karar verdi.

        Açık öğretim lisesini bitirip diplomasını alan Aytekin, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

        - "Gece geç saatlere kadar ders çalışıyordum"

        Aytekin, AA muhabirine, liseyi okurken biraz zorlandığını söyledi.

        Sınavlara bir ay öncesinde yoğun çalıştığını anlatan Aytekin, "Gayret gösterdim. Bundan sonraki hedefim üniversite. Yabancı dil bölümünü seçeceğim. Şu anda zaten üç dil biliyorum. Çok zorlanmam diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        - "Gece geç saatlere kadar ders çalışıyorum"

        Aytekin, çevresindekilere örnek olduğunu belirterek, "Yerimde hiç durmam, sürekli gezerim. Gezmeyi de yeni şeyler öğrenmeyi de çok seviyorum. Öğrenim dönemimdeki ilk sınavlarda heyecan oluyordu hatta gece geç saatlere kadar ders çalışıyordum. 70 yaşında lise diploması aldığımı söyleyince herkes tebrik ediyor. Beni gören bazı kişiler, 'Biz de okumak istiyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

        Nazan Aytekin de en büyük destekçisi olduğu eşinin hırsına ve azmine dikkati çekti.

        Aytekin, "Ben okumasını çok istedim. Sınav zamanı geceleri uyumazdı. Gençlere de örnek oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı

        Benzer Haberler

        Yolları tıp fakültesinde kesişen doktor çift, ilçe devlet hastanesinde "sev...
        Yolları tıp fakültesinde kesişen doktor çift, ilçe devlet hastanesinde "sev...
        Lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti
        Lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı genç öldü
        Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı genç öldü
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 1 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 1 şüpheli tutuklandı
        Yerde yatan karısının kafasını tekmeleyen şahıs tutuklandı
        Yerde yatan karısının kafasını tekmeleyen şahıs tutuklandı