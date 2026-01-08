Eber Gölü'nde sazlık alanda çıkan yangın söndü

Bir süre sonra yangın, suya temas etmesi sonrası söndü.

Ekipler, zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere karadan müdahale edemedi.

Bölgeye, itfaiye, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Eber Gölü'nün Çatan mevkisinde bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.