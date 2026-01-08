Eber Gölü'nde sazlık alanda çıkan yangın söndü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndü.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndü.
Eber Gölü'nün Çatan mevkisinde bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, itfaiye, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere karadan müdahale edemedi.
Bir süre sonra yangın, suya temas etmesi sonrası söndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.