Afyonkarahisar'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.İ.A'yı Çobanlar ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.