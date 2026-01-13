Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:16
        Afyonkarahisar'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.İ.A'yı Çobanlar ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

