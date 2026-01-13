Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 181 uyuşturucu hap ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.B. ile V.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
