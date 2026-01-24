Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:37 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:37
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        M.A. (29) idaresindeki 33 AHC 348 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu Akçin köyü yakınlarında, M.K'nin (37) kullandığı 20 GP 414 plakalı otomobille çarpıştı.

        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.K. (65), Ö.K. (34), S.B.K. (12) ve K.K. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

