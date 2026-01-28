Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Sülümenli beldesinde arama yaptı. Aramada, 3 bin 304 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 272 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

