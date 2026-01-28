Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:48
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Sülümenli beldesinde arama yaptı.

        Aramada, 3 bin 304 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 272 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

