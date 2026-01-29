Habertürk
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 29.01.2026 - 18:17 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:17
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden yapay zeka programlarını kullanıp devlet büyükleri ve tanınmış kişilerin görselleriyle hazırlanan videolarla hisse senedi ve yatırım şeklinde reklamlar verildiğini ve bu yolla 2 vatandaşın 873 bin 651 lira dolandırıldığını tespit etti.

        Haksız kazanç elde eden 19 şüphelinin belirlenmesinin ardından Afyonkarahisar merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 17 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

