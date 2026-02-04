Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da hayvan arama kurtarma eğitimi düzenlendi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Afyonkarahisar'da hayvan arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:53
        Afyonkarahisar'da hayvan arama kurtarma eğitimi düzenlendi
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Afyonkarahisar'da hayvan arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Fidan, AA muhabirine, TÜBİTAK destekli projeyle afet ve acil durumlarda hayvan arama kurtarma eğitimini gerçekleştireceklerini söyledi.


        Dört üniversiteden 7 eğitmenin olduğunu anlatan Fidan, şunları kaydetti:

        "Burada hem katılımcılara hem de STK'lerin arama kurtarma birimlerine hayvan arama kurtarma eğitiminin tekniklerini vereceğiz. Ayrıca arkadaşlar sahada hayvan mankenler üzerinden arama kurtarmayı nasıl yapacaklarını görecekler."

        AFAD Afyonkarahisar Müdürü Ali Altındal da afet ve acil durumların malesef hayatın bir gerçeği olduğunu belirtti.

        Altındal, "Bugün çalışmamızın ilk günü, açılışını yapıyoruz. 10 ilden 25 katılımcıyla başladık. Bu ilk eğitimimiz. Geniş kitlelere ulaşma hedefimiz var." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

