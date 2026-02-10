Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı

        Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla Çobanlar, Sandıklı, Çay, Sinanpaşa, İscehisar, İhsaniye, Dazkırı ve Şuhut ilçelerinde vatandaşlara bilgilendirme ve Narko Anne, Narko Rehber kapsamında eğitim faaliyeti çalışmaları yapıldı.

        NARVAS ve UYUMA projeleri tanıtılmış, bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        FETÖ'den aranan şahsı polis yakaladı
        FETÖ'den aranan şahsı polis yakaladı
        Polisten vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi
        Polisten vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi
        DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri başvuruları başladı
        DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri başvuruları başladı
        Afyonkarahisar'da polis denetimleri sürüyor
        Afyonkarahisar'da polis denetimleri sürüyor
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Aynı okuldan mezun olan baba-oğul, Afyonkarahisar'da aynı ilçede doktor ola...
        Aynı okuldan mezun olan baba-oğul, Afyonkarahisar'da aynı ilçede doktor ola...