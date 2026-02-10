Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Aynı okuldan mezun olan baba-oğul, Afyonkarahisar'da aynı ilçede doktor olarak görev yapıyor

        CANAN TÜKELAY - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Aynı üniversiteden mezun doktor baba-oğul, memleketleri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde birlikte sağlık hizmeti veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı okuldan mezun olan baba-oğul, Afyonkarahisar'da aynı ilçede doktor olarak görev yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Aynı üniversiteden mezun doktor baba-oğul, memleketleri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde birlikte sağlık hizmeti veriyor.

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tahsin Sarıçiyil (56), Erzincan'da 2 yıl hekimlik yaptıktan sonra Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Devlet Hastanesine atandı. Burada 14 yıl acil serviste doktor olarak görev yapan Sarıçiyil, daha sonra Sandıklı 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne atandı.

        Yaklaşık 16 yıldır bu merkezde görev yapan baba Sarıçiyil'in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan oğlu Onur Emre Sarıçiyil (25) de 1 ay önce Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne doktor olarak atandı.

        Babasıyla aynı ilçede görev yapmanın mutluluğunu yaşayan Onur Emre Sarıçiyil, babasının da desteğiyle hastalara şifa olmaya çalışıyor.

        Tahsin Sarıçiyil, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır Sandıklı'da görev yaptığını anlattı.


        Oğlunun da kendisinden etkilenip doktorluk mesleğini seçtiğini vurgulayan Sarıçiyil, şunları kaydetti:

        "Ailede doktor olunca oğlum da bundan etkilendi. Son anda karar değiştirip doktor olmak istedi ve nasip oldu. İkimiz de aynı üniversiteden mezunuz. Ben de oğlum da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni okuduk. Bazen ekstrem vakalar oluyor, kafasını karıştıran veya hemen çözemediği zor vakalar olunca danışıyor. Ben de elimden geldiği kadar oğluma yardımcı oluyorum."

        - "Annem, babam hep arkamdaydı, her zaman en büyük destekçilerimdi"

        Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Onur Emre Sarıçiyil de babasının izinden devam ettiğini söyledi.

        Küçükken memleketi Sandıklı'daki Devlet Hastanesi'ne çok kez muayeneye gittiğini, şimdi aynı hastanede doktor olarak görev yaptığını ifade eden Sarıçiyil, "Küçükken montla gezdiğim hastanede şimdi doktor olarak görev yapmak nasip oldu. Annem, babam hep arkamdaydı, her zaman en büyük destekçilerimdi." dedi.

        Daha önce babasının da görev yaptığı hastanede hizmet vermeye, devlete, millete yararlı olmaya çalıştığını vurgulayan Sarıçiyil, şöyle konuştu:

        "Babam ilçede 30 yıla yakın hekimlik yaptığı için ilçenin yüzde 90'ını tipinden tanır, hangi hastalığı bulunduğunu bilir. Bir vaka olduğunda babamı ararım, isminden tanır. Bütün ilaçlarını bilir. Akşam bir de üzerinde tartışma yaparız. 'Baba şunu versem iyi olmaz mıydı?' derim. Her zaman desteğini alıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da minibüsün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da minibüsün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Afyonkarahisar'da metan gazı patlamasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da metan gazı patlamasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
        Metan gazı patlamasında 2 kişi yaralandı
        Metan gazı patlamasında 2 kişi yaralandı