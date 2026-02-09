Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da minibüsün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da minibüsün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:03
        Afyonkarahisar'da minibüsün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da minibüsün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Z.T. idaresindeki 03 S 0022 plakalı okul servis aracı, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda F.Y. (22) yönetimindeki 34 AL 1208 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

