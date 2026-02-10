Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.
ByLock kullanıcısı hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
