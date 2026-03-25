Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 246 bin lira ceza uygulandı

Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 246 bin lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekipler, trafikte sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı. Sürücüye 246 bin lira ceza kesildi, araç iki ay trafikten men edildi.

