Afyonkarahisar'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir evden para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıdere köyündeki bir evden 880 bin lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.



Ekipler, yaptığı araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlık olayını 5 şüphelinin karıştığını belirledi.



Kırıkkale'de gözaltına alınan 5 şüpheli, Afyonkarahisar'a getirildi.





Şüphelilerden biri ifadesinin ardından salıverildi, 4'ü adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı.



