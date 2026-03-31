Afyonkarahisar'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir evden para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıdere köyündeki bir evden 880 bin lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlık olayını 5 şüphelinin karıştığını belirledi.
Kırıkkale'de gözaltına alınan 5 şüpheli, Afyonkarahisar'a getirildi.
Şüphelilerden biri ifadesinin ardından salıverildi, 4'ü adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.