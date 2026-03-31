İscehisar'da el sanatları sergisi açıldı

İscehisar Kaymakamı Enis Akdağoğlu ve Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan, el sergi açılışına katıldı.





Akdağoğlu ile Kılınçarslan, Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi'ndeki el sanatlarının sergisinin açılışını gerçekleştirdi.



Açılıştan sonra katılımcılar, 23 hat, tezhip ve ebru eserini inceledi.



Akdağoğlu, sergi açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçen kurs öğretmenleri ve kursiyerlere teşekkür etti.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Aşkın da serginin İscehisar'ın sanatsal birikimine imza attığını ifade etti.



