Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maho Sayindi idaresindeki 27 Z 3195 plakalı tır, BolvadinEmirdağ karayolu Çobanlar kavşağında Hüseyin Aydın yönetimindeki 03 ES 426 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralanan Nesibe Aydın (63) ambulansta hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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