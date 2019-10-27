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Macera yarışçılarının gözdesi Frigya

İHA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi'nde yer alan tarihi Frigya bölgesi macera yarışçılarına ev sahipliği yaptı. 15 ilde 30 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular 110 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter döktü.

Macera yarışçılarının gözdesi Frigya

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi’nde yer alan tarihi Frigya bölgesi macera yarışçılarına ev sahipliği yaptı. 15 ilde 30 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular 110 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter döktü.
Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisi’nin destekleri ile İhsaniye ilçesinde Frigya Macera Yarışları düzenlendi. 1’incisi düzenlenen Frigya Macera Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. İhsaniye ilçesi Demirli Köyü’nde başlayan yarışlarda sporcular, vadide bulunan 110 kilometrelik parkuru bisiklet, koşu, kano, iple tırmanarak aşmaya çalıştı. 15 ilden 30 sporcunun katıldığı yarışlarda Demirli, Döğer, Ayazini bölgelerinde bulunan Frig eserlerinin de tanıtımı sağlandı. Hafta sonu gerçekleşen etkinliklere Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Isparta ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin 15 farklı ilinden 30 sporcu katıldı.
Etkinliğin Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş yaptığı açıklamada, yarışların zor ama bir o kadar da keyifli yarışlar olduğunu söyledi. Ülkede uzun zamandır bu tür yarışlar olmadığına dikkat çeken Aktaş, Frigya’da bu yarışların ilk kez yapıldığını ifade etti.

Sporcular yarışırken bölgeyi tanıyor
Etkinliğin bölge tanıtımına da olumlu katkı sunduğunu söyleyen Aktaş, “15 takım yani 30 kişi kabul ettik bu sene. Çok kalabalık olmayan fakat uzun sürdüğü için çok keyifli yarışlar. Katılımcı kişi 23 gün boyunca burada yarışıyor. Bunun bize avantajı şu. Bölgede göstermek istediğimiz lokasyonları, tarihi, kültürel yerlere hedef koyuyoruz. O hedeflerde bulmacalar oluyor onları çözüyorlar. Ve bunları spor yaparak gerçekleştiriyorlar. Farklı bir etkinlik güzel bir etkinlik.” diye konuştu.
Etkinliğin içeriği hakkında da konuşan Aktaş, “Demirli Köyü’nden hareket edip, Üçlerkayası bölgesinde bir hedefleri vardı oraya gittiler, oradan Döğer Kervansarayı’na, oradan Urunkuş bölgesine, orandan da Emre Gölüne giderek orada bisikletleri bırakıp kanoya bindiler. Gölde 2.5 km yol kat ettiler. Geri dönüp bisikletlerini alarak, Aslankaya, Aslantaş bölgesinden uzun bir etap sonunda yönünü bulup Demirli Köyü geri geldiler. Burada bisikletlerini bırakarak koşu ayakkabılarını giydiler, koşu ayakkabıları ile ortalama 21 km yol kat ettiler.” dedi.

"Frigya beni çok etkiledi"
Etkinliğe katılanlar arasından bulunan Pınar Melodi Çalışkan ise çok eğlendiğini söyleyerek, bölgeden etkilendiğini ifade etti. Çalışkan, “Frigya tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Afyon, Kütahya, Eskişehir oldukça önemli bir bölge. Ben buraya ilk defa geldim. Bu bölümü görmemiştim. Burası gerçekten doğası tarihi ile çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Bu organizasyonun böyle bir yerde olması çok güzel” diye konuştu. 3 gün süren yarışlar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildiği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR

27 Ekim 2019 Pazar

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