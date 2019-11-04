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Bu kafeyi 14 down sendromlu birey işletecek

İHA

Afyonkarahisar'da Down Sendromlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Mert'in hazırladığı sosyal sorumluluk ve istihdam projesi kapsamında down sendromlu bireylerin işleteceği ´Melike Nur Melek Yüzler Kafe' törenle açıldı.

Bu kafeyi 14 down sendromlu birey işletecek

Afyonkarahisar’da Down Sendromlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Mert’in hazırladığı sosyal sorumluluk ve istihdam projesi kapsamında down sendromlu bireylerin işleteceği ´Melike Nur Melek Yüzler Kafe’ törenle açıldı.
Afyonkarahisar Sevgi Yolu’nda hizmete giren kafeyi 14 down sendromlu bireyler işletecek. 4 katlı binadan oluşan kafenin 2 katı restoran olarak kullanılacak. Diğer üst katlar ise yine engelli bireylerin özel eğitim alanları olacak. Eğitim alanların da yine gönüllü hocalar tarafından engelli bireylerin sosyalleşmesi sağlanacak. Şenol İpek’in sunuculuğunu yaptığı kafenin açılışında duygu dolu anlar yaşandı.
Dernek Başkanı Fatma Mert, açılışta yaptığı konuşmada, derneklerini 2018 yılında kurduklarını söyledi. Projelerinin üzerinde 1 yıldır çalıştıklarını ifade eden Başkan Mert şöyle devam etti:
“Burası hem restoran hem de eğitim salonu olan bir yer. 4 katlı bir bina. Burada 18 yaş üstü 14 gencimiz çalışacak. Üst katımızda eğitim salonu bölümde de yaklaşık 100 çocuğumuz var. Bunlar dil eğitimi, ritim eğitimi, ebru sanatı ve resim gibi konularda gönüllü hocalarımız tarafından eğitilecek. Burası 5 yıldızlı restoran nasıl hizmet veriyorsa bizde o şekilde inşallah hizmet vereceğiz. Bizim tek farkımız burada melek yüzlülerimiz hizmet edecek. Tabi ki onları ablaları da destek olacak. Afyonkarahisar halkı melek yüzlülerimizin ellerinden yemek yemiş olacaklar.”
Açılış töreninde Dernek Başkanı Fatma Mert tarafından kafenin açılmasında destek olanlara plaket verildi.

AFYONKARAHİSAR

04 Kasım 2019 Pazartesi

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