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Şuhut'ta jandarma ekipleri hayvan hırsızlarını enseledi 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5’i ...

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaylada otlayan 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şuhut'ta jandarma ekipleri hayvan hırsızlarını enseledi 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaylada otlayan 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın köyü yaylasında otlayan 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.D. (19), H.T. (28), A.O. Y. (39), S.S. (37) ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklanan 5 şahısın daha önce Sandıklı ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR

05 Aralık 2019 Perşembe

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