Jandarma kadına yönelik şiddeti önlemek için kolları sıvadı

Son günlerde artan kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından belde köylerde seminerler düzenledi.

Son dönemde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde uygulamaya konulan, "20192020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla; Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından 51 personele eğitim verilmiştir. Verilen eğitimlerin ardından ilçe jandarma komutanlıkları tarafından sorumluluk bölgelerinde yer alan belde ve köylerde kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenebilmesi amacıyla başlatılan bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri kapsamında; Çay ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 belde ve 20 köyde, Merkez İlçe Jandarma KomutanIığı tarafından 13 belde ve 22 köyde kadınlara yönelik olarak eğitim faaliyetlerine başlanıldı.

Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı tarafından halkı bilinçlendirme faaliyetlerine ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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