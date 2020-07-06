Tedavi için gittiği hayvan çitliklerinden etkilendi ve kendi çiftliğini kurdu TKDK’dan destek alan veteriner hekim kendi büyükbaş besi çiftliğini kurdu Veteriner Hekim Servet Bayendur; “Bu kaleyi sıkı sıkı tutup devletimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedavi için gittiği hayvan çitliklerinden etkilendi ve kendi çiftliğini kurdu TKDK’dan destek alan veteriner hekim kendi büyükbaş besi çiftliğini kurdu Veteriner Hekim Servet Bayendur; “Bu kaleyi sıkı sıkı tutup devletimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz”

İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'dan aldığı yüzde 70 hibe desteğiyle Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi'ne büyükbaş besi çiftliği kuran Veteriner Hekim Servet Bayendur, 100 büyükbaş hayvanının hem tedavisini yapıyor, hem de Türkiye'nin bir çok bölgesinde bulunan firmaların kırmızı et ihtiyacını karşılıyor.

Tedavi için gittiği hayvan çitliklerinden etkilendi ve kendi çiftliğini kurdu TKDK’dan destek alan veteriner hekim kendi büyükbaş besi çiftliğini kurdu Veteriner Hekim Servet Bayendur; “Bu kaleyi sıkı sıkı tutup devletimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’dan aldığı yüzde 70 hibe desteğiyle Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi’ne büyükbaş besi çiftliği kuran Veteriner Hekim Servet Bayendur, 100 büyükbaş hayvanının hem tedavisini yapıyor, hem de Türkiye’nin bir çok bölgesinde bulunan firmaların kırmızı et ihtiyacını karşılıyor.
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük Beldesi’nde yaşayan Veteriner Hekim Servet Bayendur, tedavi için gittiği besi çiftliklerinden etkilendi ve büyükbaş hayvan çitliği kurmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrasında TKDK’nın hibe desteklerine başvuru yaptı. Yüzde 70 hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan Bayendur, 10 bin metrekare alan üzerine büyükbaş besi çiftliğini kurdu. 100 büyükbaş hayvana sahip olan Bayendur babasının da desteğiyle yetiştirdiği hayvanlarla sucuk üreticileri ve kasapların kırmızı et ihtiyaçlarını karşılıyor. Bayendur, en üst teknolojik şekilde inşa edilen tesiste bulunan tüm hayvanların hem bakımını hem de tedavilerini kendi yapıyor.
Yüzde 70 hibe desteği aldık
Veteriner Hekim Çiftlik Sahibi Servet Bayendur, büyükbaş besi çiftliğini kurmadan önce sahada veteriner hekim olarak görev yaptığını söyledi. Müşterilerinin hayvanlarını tedavi ettikçe içinde hayvancılık yapma ateşinin doğduğunu belirten Bayendur şöyle devam etti:
“Sonra araştırdım nasıl yapabilirim diye. Sağ olsun devletimizin desteğiyle TKDK’nın desteğiyle yüzde 70 hibeli yani TKDK devlet destekli projeye başvurduk. 2016 yılında 2017 yılında onaylandı. Sonra çok şükür altından kalktık. TKDK’nın desteğiyle yüzde70 hibemizi alarak çitliğimizi kurduk. Çiftliğimiz 100 baş kapasiteli besi sığır çiftliği. Çitliğimize 6 ile 12 ay arasındaki danalarımızı alıyoruz hayvanın durumuna göre 8 ile 10 ay besleyip sonra canlılığı ve ağırlığına göre kesime gönderiyoruz. Kurbanlık gönderiyoruz. Çitliğimize gelen olursa onlara da kurbanlıklarımızı veriyoruz. Yerel olarak sucuk üreten firmalara veriyoruz hem de İstanbul’da çalışan ulusal firmalara onlara danalarımızı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde besleyip gönderiyoruz. Burası 10 bin metrekare. 10 bin metrekare alan içerisinde bin 600 metrekare kapalı alanı var. 500 metrekare de ağılı var. Toplam bin 700 metrekare kapalı alanımız var.”
Bakımlarını kendim yapıyorum
Hayvanların sağlık bakımlarında normal bakımlarına kadar tüm bakımlarını babasıyla birlikte yaptıklarını aktaran Bayendur: “Hayvanlarımızı aldığımız zaman hızlı bir şekilde koruyucu veterinerliği kendim yapıyorum çok şükür öyle bir şansımız var. Sonra 1 hafta 10 gün aralıklarla 34 tane aşımız var koruyucu aşı onları yapıyorum. Hayvanı şap hastalığına karşı çiçek hastalığına karşı koruyucu tedavilerini tamamlıyoruz. Hayvanları en az minimal zayiatla en kısa zamanda dediğimiz gibi çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.
Aile işletmelerin devletin kalesidir
Aile işletmelerinin devletin kalesi olduğunu söyleyen Bayendur konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu kaleyi sıkı sıkı tutup devletimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz, işin Türkçesi bence bu. Sabahleyin 8 8 buçuk arası kalkılıyoruz aşağı yukarı yarım saat 45 dakika içerisinde hayvanların yemlenmesi hazırlanıyoruz ondan sonra dağıtımını yapıyoruz. Yemleme sonrası gözlem yapılıyor hangisi yiyor hangisi yemiyor yemeyen hayvan varsa tedavi yapılıyor öğlene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonra akşam 4 buçuk 5’e doğru tekrardan değerlendiriyoruz. Aynı şekilde yemleme yapıyoruz. Yiyen yemeyen kontrolü yapıyoruz. Yemeyen varsa tedavisi yapılıp günümüzü sonlandırıyoruz.”
Yiyecek ihtiyacının yarısını kendimiz karşılıyoruz
Hayvanların yem ihtiyacını yüzde 50’lik dilini kendi imkanları ile karışladıklarını belirten Bayendur, geri kalan kısmını da satın aldıklarını söyledi. Bayendur: “Hayvanlarımızın beslenmesinin yüzde 40 ve yüzde 50’ye yakın kısmını kendimiz yapıyoruz. Arpamızı, samanımızı, yoncamızı kendimiz ekip biçiyoruz. Kalan yüzde 50’lik kısmı ise hazır yem olarak arpa, yulaf ve yonca olarak saha şartlarında temin ederek devam ediyoruz” diye konuştu.
2 kişi 150 hayvana rahatlıkla bakabiliyoruz
Tesiste son teknoloji sistemin kullanıldığını kaydeden Bayendur, 2 kişinin rahatlıkla 150 hayvana bakabileceğini vurguladı. Bayendur: “Biz burayı planlarken işçiliği minimal düzeye çekmeye çalıştık. Izgaralı sistemden yola çıkarak hayvanların gübre kontrolünü çok düzgün bir şekilde 2 kişiyle yapabiliyoruz. 2 kişi burada rahatlıkla 150 tane hayvana bakabiliyoruz.
Oğlumla birlikte işleri yürütüyoruz
Baba Battal Bayendur ise, veteriner oğlu ile birlikte büyükbaş hayvan çitliklerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek şunları kaydetti:
“Allah razı olsun TKDK’dan. 110 120 tane şuan malımız var. Bunları değerlendirip kesimhanelere gönderiyoruz. Kurbanlık yapıyoruz. Veteriner oğlumla birlikte mücadele edip çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı Savrulan otomobil önce orta refüje girdi, ardından takla attı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan ...
Karantinaya alınan beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karantinaya alınan beldede koronadan 1 kişi daha ...
Park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplara ...
Türkiye’nin bezelye ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan Sinanpaşa’da hasat başladı Bölgede bu yıl yaklaşık 10 bin ton bezelye hasadı bekleniyor Çiftçinin yüzünü güldüren bezelyenin kilosu 2 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin bezelye ihtiyacının yüzde 35’ini ...
İhsaniye Belediyesi tanzim pazarı kurdu
YEREL HABERLER İhsaniye Belediyesi tanzim pazarı kurdu
Kaymakam Kaya: "Yatırımcıların yeni gözdesi Şuhut Organize Sanayi Bölgesi oldu"
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya: "Yatırımcıların yeni gözdesi Şuhut ...
Şuhut'ta pandemi dolayıyla ertelenen tekvando kursu tekrar başladı
YEREL HABERLER Şuhut'ta pandemi dolayıyla ertelenen tekvando kursu ...
Kontrolden çıkan traktör devrildi, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör devrildi, 1 kişi yaralandı
Covid-19’a karşı yerli otomasyon
YEREL HABERLER Covid-19’a karşı yerli otomasyon
Emirdağ’da ‘teknolojik’ mezarlık yapımı devam ediyor Bu mezarlıkta mezarla GPS ile bulunacak
YEREL HABERLER Emirdağ’da ‘teknolojik’ mezarlık yapımı devam ...
Minibüsün altında sıkışan yavru kediyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Minibüsün altında sıkışan yavru kediyi AFAD ekipleri ...
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X