Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde belediye zabıta ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek trafik düzenleme çalışması yaptı.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında durma noktasına gelen ilçe trafiğini yol çizgi yenileme, yaya geçidi çizgilerini yenileme, yeni yaya geçidi düzenlemesi yaptı. İlçede Hastane

Dinar Caddesi ve Belediye Meydanında yapılan çalışmaların bu gece itibari ile tamamlanacağı öğrenildi.

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