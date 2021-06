İçişleri Bakanı Soylu: “Temmuz ayından itibaren ekonomi atağa kalkacak” “Şu anda uyuşturucudan içeride 88 bin kişi var” “15 Temmuz 2016’da günde 278 hırsızlık vardı, bugün 122 hırsızlık var.” “358 suç örgütüne operasyon yaptık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya’sı da, Fransa’sı da, İngiltere’si de, İtalya’sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika’sı da çatlayacak, patlayacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar’daki programları kapsamında Güney beldesinde vatandaşlara seslendi. Binlerce belde halkının ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla karşıladığı Bakan Soylu, ilk olarak platformdan halkı selamladı.

Ülkenin zor günler geçirdiğini ancak bugünlerin geride kaldığını aktaran Bakan Soylu, “Zor bir dönemden geçtik. Korona virüs salgınından En yakınlarımızı kaybettik. Tecrübeli insanlarımızı kaybettik. Bazen günlerce hastane kapısında yakınlarımızı göremedik. Bir musibetle, bir hastalıkla, bir salgınla karşı karşıya kaldık. Onu da atlatıyoruz. Ama kimin sayesinde; sizin sabrınız, vakarınız, metanetiniz sayesinde. Önümüzde güzel günler geliyor. Hep birlikte sabrettik ve inşallah bu salgını hep beraber azalttık, inşallah tamamen ortadan kaldırabilme konusunda aşılarda peyderpey geliyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Ama başkaları çatlayacak, kıskanacaklar göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya’sı da, Fransa’sı da, İngiltere’si de, İtalya’sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika’sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna?” diye konuştu.



“Uyuşturucudan içeride 88 bin kişi var”

Uyuşturucu ile güçlü bir şekilde mücadele ettiklerini aktaran Bakan Soylu, şu anda uyuşturucudan içeride 88 bin kişinin olduğunu kaydetti. Soylu, “Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Aman vermiyoruz hiçbir yerde. Vermeyeceğiz de. Çocuklarımızı zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda uyuşturucudan içeride kaç kişi var biliyor musunuz? 88 bin kişi. Büyük mücadele yapıyoruz. Her hafta 3 bin, 3 bin 500, 4 bin kişiyi gözaltına alıyoruz. Şu anda içeridekilerin önemli bir bölümü satıcı. Onları piyasadan itiyoruz, çocuklarımıza musallat olmasınlar diye. Ama birileri rahatsız oluyor. Bir taraftan asayiş, bir taraftan hırsızlık. Türkiye’de 15 Temmuz tarihinde, 15 Temmuz 2016’da günde 278 hırsızlık vardı. Bugün 122 hırsızlık var. Asayişi de düzeltiyoruz. Trafik ölümleri 7 bin 500’dü, şuanda 4 bin 680. Onu da aşağıya çekiyoruz. Organize suç örgütleri; 358 suç örgütüne operasyon yaptık. Kimseye fırsat vermeyiz. Bu ülkede hakkı kendim koruyorum diyen ve hukuk tanımayan ve milletimize çökmeye çalışan hiç kimseye burada fırsat vermeyiz. Tertemiz bir Türkiye yapıyoruz, tertemiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.